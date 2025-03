Pierdavide Carone: "Non poter avere figli è la cosa che mi fa più male della malattia"

Pierdavide Carone parla a Verissimo della malattia che ha scoperto nel 2020 e, a causa della quale, il cantante non potrà più avere figli naturalmente. "Se vorrò diventare papà dovrò trovare metodi alternativi. È quello che mi fa più male della malattia", dice Pierdavide Carone, 36 anni, a cui nel 2020 è stato diagnosticato un tumore. "Sapere che non potrò diventare papà biologicamente è stato il colpo più doloroso della malattia perché la malattia l'ho curata, ma questo non si può curare anche se si può risolvere in un altro modo magari", aggiunge il cantautore. Parlando della malattia: "Quando ho scoperto di avere il tumore era in uno stadio per fortuna iniziale, quindi si poteva trattare chirurgicamente e con la chemioterapia. Non ho avuto grossi rischi grazie al fatto che l'ho scoperto presto".