Petit: "Vorrei arrivare in finalissima con Marisol"

Petit parla a Verissimo della sua storia con la ballerina Marisol, con cui si contende la vittoria ad Amici, insieme agli altri finalisti Dustin, Holden, Mida e Sarah.

" È partito tutto da me. Dopo un paio di settimane che siamo entrati, ho iniziato a conoscerla ed è nato quest'amore. Fortunatamente stiamo ancora insieme", racconta Petit.

Durante la finale, in onda stasera 18 maggio in prima serata su Canale 5, il cantante afferma che tiferà per se stesso, ma anche per la fidanzata: "Sarebbe bellissimo arrivare in finalissima insieme".