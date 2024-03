Greta Rossetti, l'amicizia con Perla Vatiero: "È stata la mia forza"

Perla Vatiero e Greta Rossetti parlano a Verissimo del loro rapporto. "Sono orgogliosa di come abbiamo gestito i nostri momenti insieme. Il nostro legame è cresciuto giorno dopo giorno", afferma la vincitrice del Grande Fratello.

Dopo un primo contatto a Temptation Island, da cui Greta è uscita con Mirko, le due ragazze si sono ritrovate al Gf, dove invece ha avuto modo di rinascere l'amore tra Mirko e Perla. Oggi però non c'è più risentimento tra di loro. "Questo 'triangolo' mi imbarazza molto. Oggi che voglio un gran bene a Perla non riesco più a immaginarmi il trascorso con Mirko per la sofferenza che sono consapevole di aver creato", afferma Greta.

Del suo rapporto con Perla, Greta aggiunge: "Nella casa del Grande Fratello è stata la mia forza. Io ho un carattere un po' più debole del suo e, quando mi sembrava di non avere la forza, me la dava lei".