Peppe di Napoli ospite a Verissimo

Peppe di Napoli sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 27 aprile. Giuseppe, per tutti Beppe, è pescivendolo da quattro generazioni e fiero amante della sua città, Napoli.

Apprezzato concorrente de L’Isola dei Famosi, si è visto costretto a ritirarsi dal gioco e ripartire dall’Honduras a causa di problemi fisici che gli avrebbero impedito di proseguire il suo percorso sull'isola.

Tornato in Italia, ha riabbracciato moglie e due figli e ha rassicurato i fan: “L'Honduras è bella, ma Napoli è un'altra cosa. Già l'aria di Napoli mi ha cambiato però grazie a tutti che vi siete preoccupati per me. L'anca è tutto ok, stamattina sono andato a fare la radiografia. Purtroppo sono un po' storte però ringraziando al cielo è tutto ok. Il piede anche sta bene. Vi ringrazio perché mi avete sostenuto”.

Appuntamento a sabato dalle 16,30 con Verissimo per conoscere meglio Peppe di Napoli.