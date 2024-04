Peppe Di Napoli e la malattia superata dalla moglie: "Me ne sono accorto notando i suoi movimenti"

Dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli si racconta a Verissimo spiegando i motivi che l'hanno spinto al ritiro. "Io amo mia moglie e i miei figli ed è difficile stare lontano - ha rivelato a Silvia Toffanin, aggiungendo di aver anche subito una rovinosa caduta durante il reality - La lontananza mi ha fatto male, ci avevo pensato prima di partire, ma credevo di potercela fare. Invece mi sono sentito egoista ad aver lasciato due donne da sole, insieme a mio figlio, a gestire tutto quello che ho fatto con loro". L'intervista di Peppe Di Napoli si è dunque concentrata sull'amore provato per la moglie Brunella, che dichiara di amare come il primo giorno, passando anche dalla malattia affrontata dalla donna cinque anni fa. "Ha avuto un tumore all'intestino. L'ho scoperto io perché i movimenti che lei fa ogni giorno li vedevo cambiati, così l'ho portata a fare una visita", ricostruisce il pescivendolo, ricordando la preoccupazione provata in quel periodo. "Oggi, grazie a Dio, mia moglie sta bene e il problema non c'è più. Però ogni sei mesi facciamo i dovuti controlli", ha concluso.