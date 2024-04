Patty Pravo: "Riccardo Fogli non ha lasciato i Pooh per me"

La cantante parla a Verissimo della sua relazione con l'ex bassista dei Pooh: "Perché è finita tra di noi? Non sono una ragazza fedelissima"

Patty Pravo parla a Verissimo della sua storia con l'ex bassista dei Pooh Riccardo Fogli, che si dice abbia lasciato il gruppo proprio a causa della relazione con la cantante. Patty Pravo però smentisce questa versione: "Io non c'entro. Anzi mi sarebbe piaciuto che rimanesse con i Pooh, che è un gruppo che ho sempre apprezzato molto".

La cantante spiega la sua verità in merito all'uscita dell'ex dai Pooh: "Probabilmente voleva fare il solista e ha deciso di lasciare il gruppo". Patty Pravo e Riccardo Fogli si sono sposati con rito celtico in Scozia, poi però la loro relazione è finita. Alla domanda perché si siano separati, la cantante - che nella sua vita si è sposata cinque volte - risponde: "Non sono una ragazza fedelissima".