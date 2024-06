Paris Hilton: “Abusata sessualmente, immobilizzata e costretta a prendere farmaci”

"Quando avevo 16 anni, sono stata strappata dal mio letto nel cuore della notte e trasportata fuori dai confini di Stato nella prima di quattro strutture per minori", Paris Hilton ripercorre la sua adolescenza davanti al Congresso Usa. L'ereditiera, 43 anni, torna a parlare delle violenze che ha subito nelle comunità per minori, dove è stata rinchiusa per "guarire" dalla sua adolescenza ribelle, ma in cui sostiene di "non aver imparato nulla, a parte i traumi".

"Questi programmi promettevano guarigione, crescita e sostegno, ma invece non mi hanno permesso di parlare, muovermi liberamente o anche solo guardare fuori da una finestra per due anni", ha spiegato Paris Hilton, mettendoci voce e faccia affinché ci siano maggiori controlli sui metodi adottati nelle comunità di recupero dei minori "problematici".

L'ereditiera racconta la sua esperienza: "Sono stata costretta a prendere farmaci e ho subito abusi sessuali da parte dello staff. Sono stata trattenuta violentemente e trascinata lungo i corridoi, spogliata nuda e gettata in isolamento". Figlia di Richard e di Kathy Hilton, nel suo racconto Paris non incolpa i genitori per averla portata in comunità: "I miei genitori sono stati ingannati, manipolati da questa industria a scopo di lucro".

Mamma di Phoenix e London, avuti con maternità surrogata insieme al marito Carter Reum, Paris Hilton afferma di portare avanti la sua denuncia per "dare voce a quei bambini le cui voci non sono ascoltate": "Come madre, le loro storie mi spezzano il cuore".