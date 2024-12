Paola Iezzi e i 18 anni d'amore con Paolo Santambrogio

Paola Iezzi parla a Verissimo della sua lunga storia d'amore con Paolo Santambrogio, a cui è legata dal 2007. "Sono 18 anni che ci sopportiamo", afferma la cantante, 50 anni, con ironia.

Parlando del compagno, Paola Iezzi aggiunge: "Lui non è un cantante, è un fotografo. Da un lato non credo che potrei mai sopportare un collega come fidanzato, dall'altra però non riuscirei a stare con una persona lontana dall'arte. Paolo, essendo un fotografo, rimane sempre nell'ambito dell'arte".

Per quanto riguarda il segreto di una storia d'amore così duratura: "Credo sia supportarsi a vicenda e cercare sempre un equilibrio di coppia, impegnarsi affinché non ci siano squilibri all'interno della coppia ".