Paola&Chiara raccontano la verità sulla separazione nel 2013

Paola&Chiara raccontano a Verissimo la verità sulla fine del loro sodalizio artistico, avvenuta nel 2013, e il ritorno insieme nel 2023, a dieci anni di distanza.

"Dieci anni di lontananza e separazione sono tanti", ammette Paola Iezzi, 50 anni. Paola&Chiara nel loro libro Sisters. La nostra storia incredibile raccontano come sia stata Chiara Iezzi, 51 anni, a prendere la decisione di rompere il duo.

A questo proposito Chiara spiega: "E ra un momento in cui avevo necessità di trovare me stessa, di dedicarmi anche alla mia vita e non solo al lavoro. Avevamo vissuto un periodo travolgente che ci imponeva regole costanti. Sentivo la necessità di crescere come persona".

La rottura è avvenuta in un momento calante del periodo d'oro del duo musicale. Paola dice a questo proposito: "Io e Chiara abbiamo vissuto l'insuccesso in modo diverso. Io ero disposta a lottare e aspettare il ritorno del successo. Pensavo che l'unione facesse la forza e che il nostro sodalizio potesse continuare. Non mi ero resa conto quanto fosse pesante per lei. In un primo momento ho subito la sua scelta, poi ho capito".

Paola Iezzi ammette di essere rimasta ferita dalla decisione della sorella: "Per me il nostro patto, stretto da piccole, era stato distrutto". Questa ferita ha tenuto la distanza tra le due sorelle e cantanti per diversi anni, fino al ritorno di Paola&Chiara nel 2023. Oggi assicurano: "Paola&Chiara sono per sempre".