Paola Caruso: "Inviterò mio padre biologico al mio matrimonio"

Dopo aver annunciato che è pronta a sposare Gianmarco, Paola Caruso afferma di voler invitare al matrimonio anche il padre biologico, di cui non è mai stata rivelata l'identità.

"Io so chi è. L'ho scoperto quando ho trovato mia madre Imma, me l'ha detto lei", afferma la showgirl, 39 anni, a cui piacerebbe in futuro riallacciare i rapporti con il padre: "Io un padre ce l'ho avuto ed è stato il migliore sulla Terra. Oggi non c'è più e mi piacerebbe che Michele avesse un nonno, vorrei che mio padre biologico conoscesse Michele".

Da qui la decisione di invitare il padre biologico al matrimonio. "Il caso ha voluto che il mio futuro marito Gianmarco fosse dello stesso paese di mio padre biologico e lo vede tutti i giorni. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo. Al matrimonio lo invito, se vorrà verrà. Potrebbe essere un modo per creare una nuova grande famiglia".