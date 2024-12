Paola Caruso: "Ho denunciato l'ex compagna del mio futuro marito"

Paola Caruso rivela a Verissimo di aver denunciato l'ex compagna del suo futuro marito Gianmarco. "Quando due persone si lasciano, ci sono sempre due versioni. Io ovviamente credo al mio compagno, alla persona che mi sta vicino", afferma la showgirl, 39 anni, riguardo ad alcune dichiarazioni dell'ex compagna di Gianmarco, rilasciate dopo l'annuncio del matrimonio della showgirl.

"Ci sono state delle cose gravi per cui a un certo punto devi mettere uno stop. Io non avrei voluto avere ulteriori problemi, ma siamo stati costretti a denunciare", aggiunge Paola Caruso, che è in partenza per gli Stati Uniti per cercare nuove cure per il figlio Michele.

Gianmarco raggiungerà Paola Caruso e il figlio negli Stati Uniti: "Credo che passeremo lì in Natale. Spero in un miracolo per mio figlio".