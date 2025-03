Paola Barale ricorda sui social la mamma Carla Morra, recentemente scomparsa. La conduttrice condivide su Instagram un tenero video di qualche tempo fa che la ritrae ridere e scherzare insieme alla madre. "Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno - scrive Paola Barale nella didascalia della clip - Questo video invece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita. Però a me piace ricordarti anche così... quando ti stuzzicavo. Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Buon viaggio mammina".

Classe 1940, Carla Morra si è spenta presso l’Opera Pia Sant’Anna - Casa Sordella. Conosciuta a Fossano per il suo lavoro da sarta, oltre alla figlia Paola, Carla lascia il marito Meco, le altre figlie Gabri e Nicoletta e gli amati nipoti.