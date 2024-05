Özge Gürel, la dedica al marito Serkan Çayoğlu per il compleanno

Serkan Çayoğlu compie 37 anni. E sui social arriva una dolce dedica da parte della moglie Özge Gürel. "Buon compleanno tesoro mio, le strade sono sempre piene di fiori mentre camminiamo mano nella mano", scrive sui social l'attrice turca, 37 anni.

Özge Gürel è nata a Istanbul nel 1987, è nota in Italia per aver interpretato diversi ruoli di successo, tra cui Öykü Acar nella serie Cherry Season - La stagione del cuore, Nazlı Pınar nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Ezgi İnal nella serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış).

Ha conosciuto Serkan Çayoğlu sul set di Cherry Season - La stagione del cuore. Legati dal 2014, si sono sposati prima in Germania e poi in Italia. Nel 2023, a Verissimo Özge Gürel aveva parlato del suo primo anno di matrimonio con Serkan Çayoğlu. "Il primo anno è andato benissimo, come una favola. Ma non è stato bello solo quest'anno. Noi due stiamo insieme da tanto e tutti gli anni della nostra relazione sono stati belli", aveva detto Özge Gürel.