Ornella Vanoni laureata honoris causa: "I miei genitori sarebbero impazziti dalla gioia"

Ornella Vanoni proclamata dottoressa magistrale in “Musica, Culture, Media e Performance" all'Università Statale di Milano: "Io non ho mai studiato, sono una cialtrona"

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa all'Università Statale di Milano. La cantante, 90 anni, è stata proclamata dottoressa magistrale in “Musica, Culture, Media e Performance".

"Io non ho mai studiato, sono una cialtrona. I miei genitori sarebbero impazziti dalla gioia a sapere che ho una laurea", ha detto Ornella Vanoni. La cantante si era iscritta nel 1953 all'Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro, da cui ha preso il via la sua lunga e brillante carriera. Nella sua lectio, durante la proclamazione, ha parlato del suo percorso formativo: "Non me ne fregava niente di studiare alla scuola del Piccolo, erano anni errabondi, poi arriva la storia d’amore con Giorgio Strehler ed è scandalo. Seguendo le sue prove teatrali ho imparato cose fondamentali sulla recitazione e sullo stare sul palco che mi hanno accompagnato per tutta la vita". Ad assistere alla proclamazione diversi volti noti che hanno collaborato con l'artista: da Mahmood a Pacifico.

Ospite a Verissimo, Ornella Vanoni aveva parlato della laurea che avrebbe ricevuto di lì a poco: "Sono così felice ed emozionata. Cosa dirò alla proclamazione? Ci penserò, sicuramente sarò molto emozionata, mi cadrà il cappello".