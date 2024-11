Orietta Berti ricorda commossa la nipote scomparsa

Orietta Berti, ospite insieme ai figli Omar e Otis, si è commossa a Verissimo, ricordando sua nipote, scomparsa a 20 anni a causa di una malattia.

"Era una bellissima ragazza, si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se n'è andata", racconta la cantante, 81 anni. Orietta Berti ha visto a Verissimo un filmato in cui erano presenti il figlio Omar - anche lui commosso - e la nipotina: "È cresciuta in casa con noi. Sua mamma aveva un negozio grande, quindi l'ha cresciuta la mamma di mio marito Osvaldo per cui era sempre con noi in casa".

Nonostante siano passati tanti anni, il ricordo della nipote è vivo per Orietta Berti, ma anche per i suoi figli Omar e Otis: "Non c'è giorno in cui non parliamo di lei, in casa abbiamo le sue foto".