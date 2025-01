Addio a Oliviero Toscani. Il fotografo italiano si è spento a 82 anni - ne avrebbe compiuti 83 il prossimo 28 febbraio - all'Ospedale di Cenina (Livorno), dove era ricoverato dal 10 gennaio in gravi condizioni. L'annuncio della morte è stato dato dalla famiglia tramite un comunicato ufficiale: "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia".

Nell'estate 2024 aveva annunciato di essere affetto da una rara malattia, l’amiloidosi, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, malattia diagnosticatagli nel 2023. "Fino al giorno prima lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80 - aveva raccontato Oliviero Toscani al quotidiano - In un anno ho perso 40 chili". Sempre il Corriere della Sera aveva realizzato delle fotografie in esclusiva nelle quali si vedeva il radicale cambiamento fisico del fotografo.

Oliviero Toscani, una vita dedicata alla fotografia

Oliviero Toscani era nato a Milano il 28 febbraio 1942. Aveva coltivato fin da piccolo la passione e il talento per la fotografia, che lo hanno portato a pubblicare il suo primo scatto sul Corriere della Sera a soli 14 anni. Dopo gli studi al liceo Vittorio Veneto di Milano, si era diplomato in fotografia alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. Da subito ha iniziato a lavorare nella pubblicità, alternando le campagne pubblicitarie a editoriali di moda per riviste come Elle, Vogue, GQ, Harper's Bazaar. Celebri e discusse anche le sue campagne choc, come quella che aveva realizzato nel 2007 contro l'anoressia fotografando la modella e attrice francese Isabelle Caro. Nel corso della sua vita, Oliviero Toscani ha avuto tre mogli, sei figli e sedici nipoti.