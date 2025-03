Noemi: "Spero di diventare mamma"

Noemi parla a Verissimo del desiderio di diventare mamma. "È un pensiero che la notte, delle volte, un po' mi sveglia", ammette la cantante, 43 anni. Noemi spiega di essersi dovuta concentrare in passato sulla sua salute mentale: "Nella vita mi è successo di avere delle battute d'arresto. Dopo Sanremo 2012 (in cui si classificò terza con il brano Sono solo parole ndr), ho iniziato a soffrire di derealizzazione, che era legata all'ansia, alla stanchezza e ad alcune cose mie irrisolte. Quindi mi sono concentrata nel risolvere delle cose dentro di me".

Legata da 16 anni a Gabriele Greco, con cui si è sposata nel 2018, la cantante afferma che in quel periodo è stato fondamentale il sostegno del marito: "Lui mi è stato a fianco e non è fuggito. Di questo lo ringrazierò per sempre". Oggi la cantante si sente pronta a diventare mamma: "Credo che sia un amore incredibile. Io ci spero".