Noemi, l'intervista in 100 secondi

Noemi ha aperto il suo cuore a Verissimo e ha parlato del suo desiderio di maternità, spiegando anche come in passato sia stata concentrata sulla cura della sua salute mentale.

"Nella vita mi è successo di avere delle battute d'arresto. Dopo Sanremo 2012 (in cui si classificò terza con il brano Sono solo parole ndr), ho iniziato a soffrire di derealizzazione, che era legata all'ansia, alla stanchezza e ad alcune cose mie irrisolte. Quindi mi sono concentrata nel risolvere delle cose dentro di me", ha detto la cantante, 43 anni. Oggi Noemi è pronta per diventare mamma: "È un pensiero che la notte, delle volte, un po' mi sveglia. Credo che quello per un figlio sia un amore incredibile. Io ci spero". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Noemi a Verissimo.