Nino D’Angelo: "Dopo la morte di mia mamma ho sofferto di depressione. È una malattia, si può curare"

Nino D’Angelo rivela di aver sofferto di depressione dopo la scomparsa di sua mamma. "La depressione è una malattia patologica. Si cura. Mi ricordo che in Sardegna sono andato a telefonare a mia madre, dimenticandomi che era morta. Davo i numeri", racconta il cantante, 68 anni, che ha perso la mamma a causa di una malattia: "È morta in ospedale. Era andata a farsi una visita, le ho detto io di andare perché era dimagrita. Quando sono tornato, sono andato a trovarla in ospedale. Lei si è addormentata e non si è più svegliata".



Nino D’Angelo spiega che sono stati i suoi figli Antonio (1979) e Vincenzo (1983) a dargli la forza di reagire alla depressione. Il cantante ricorda in lacrime un episodio in particolare: "Ero a letto, ero in un periodo di depressione brutta. Mi ricordo che mio figlio Antonio era sceso per salutarmi perché andava a una festa. Aveva addosso i miei vestiti, era bellissimo, era grande. Quella bellezza mi ha dato la forza di reagire. Mi sono detto: 'Devo stare bene per loro'. Da lì è partita la scintilla per farmi stare bene".