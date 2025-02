Nicolò De Devitiis ospite a Verissimo

Con il suo sorriso e la sua ironia ha conquistato il pubblico de Le Iene e non solo: per la prima volta a Verissimo Nicolò De Devitiis. Appuntamento sabato 22 febbraio alle 16.30 su Canale 5.

Nato a Roma il 6 luglio 1990, Nicolò ha una laurea triennale in Economia e una laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione. Parallelamente al suo percorso universitario, coltiva la sua passione per la fotografia e per il ciclismo, che lo porteranno a diventare un bike blogger.

Nicolò De Devitiis muove i primi passi in tv nel 2014, anno nel quale entra a far parte de Le Iene di Italia 1, un sodalizio artistico, quello con il programma, che porta avanti da oltre 10 anni. Tra le numerose esperienze televisive del conduttore anche Amici, dove partecipa come giudice nel 2023.

Anche la musica fa parte delle attitudini artistiche di Nicolò: durante i primi anni della sua carriera ha suonato in diversi gruppi della scena musicale romana come batterista. Nicolò De Devitiis è stato legato dal 2019 al 2024 alla collega Veronica Ruggeri. A giugno del 2024, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione.