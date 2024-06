Nicoló Barella e Federica Schievenin sono diventati di nuovo genitori. È nato Romeo: il quarto figlio della coppia.

"Benvenuto amore nostro. Romeo Barella", scrivono sui social il centrocampista dell'Inter e la moglie, annunciando che il bimbo è nato alle 14.05 del 6 giugno. Per Federica Schievenin sarebbe dovuto essere un parto gemellare, ma nei mesi scorsi la coppia ha vissuto il dolore della perdita di uno dei gemelli che aspettavano.

"Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato. Per noi, che avevamo già vissuto questo dolore atroce pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita", aveva affermato Federica Schievenin in un post su Instagram in cui annunciava la gioia dell'attesa del quarto figlio, ma anche il dolore di due perdite.

"Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo, ma con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo Barella", aveva concluso la moglie di Nicoló Barella. Nicoló Barella e Federica Schievenin sono sposati dal 2018. Oltre al piccolo Romeo, sono genitori di tre bambine: Rebecca (2017), Lavinia (2019) e Matilde (2021).