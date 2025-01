Nicoletta Manni, la storia d'amore con Timofej Andrijashenko: "In futuro vorremmo diventare genitori"

Nicoletta Manni parla a Verissimo della sua storia d'amore con il ballerino Timofej Andrijashenko, che ha sposato ad agosto del 2023: "Lui è un vero principe azzurro. È un gentiluomo, ama e vive con sentimento puro".

La proposta di matrimonio era arrivata al termine di uno spettacolo all'Arena di Verona, con la complicità di Roberto Bolle: "È stata un serata memorabile. Per me era già speciale aver interpretato insieme Romeo e Giulietta nella loro città: Verona".

Alla domanda se la loro vita sia cambiata dopo il matrimonio, l'étoile del Teatro alla Scala di Milano risponde: "È cambiata in meglio. Tra di noi sento un'unione sempre più forte e solida". Per quanto riguarda i sogni per il futuro: "In futuro sogniamo una famiglia, un domani vorremmo dei figli e speriamo che la vita ci possa regalare questo".