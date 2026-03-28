Nicla Ozenda dei Fortuna Five: "Ho trovato l'amore a La Ruota della Fortuna"

Nicla Ozenda rivela a Verissimo di aver trovato l'amore a La Ruota della Fortuna, dove si esibisce con la band i Fortuna Five. "Con il mio fidanzato ci siamo conosciuti dietro le quinte. Abbiamo capito che c'era un interesse reciproco e abbiamo iniziato a uscire insieme. Ci troviamo bene. Siamo tanto affini, ridiamo sempre insieme. È un ragazzo d'oro", racconta la cantante, 23 anni.



Nel corso dell'intervista, Nicla Ozenda ha parlato anche dell'emorragia a una corda vocale che ha avuto di recente: "A ottobre ho avuto un'influenza con tanta tosse. Dopo, ho avuto un abbassamento di voce, come succede spesso. Andando avanti con il tempo, la voce però non tornava. Mi sono preoccupata perché cantare è il mio sogno, la mia passione. Ho fatto delle visite ed è uscito questo problema: un'emorragia alla corda vocale sinistra".



Oggi la cantante sta meglio: "Adesso le corde stanno bene, ma hanno perso nei mesi di fatica la loro elasticità. Sto facendo un percorso con una logopedista". Dopo le critiche, Nicla Ozenda ha deciso di parlare pubblicamente sui social del suo problema di salute: "Non era per giustificarmi, ma per spiegare cosa fosse successo dato che diverse persone se lo sono chieste".

