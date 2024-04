Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno fatto pace

I due ex allievi di Amici raccontano a Verissimo di essersi chiariti dopo l'allontanamento nella scuola a causa di alcune dichiarazioni di Giovanni su Nicholas

Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse parlano a Verissimo della loro amicizia, nata all'interno della scuola di Amici, che stava per essere rovinata da alcune dichiarazioni di Giovanni sulla sfida proprio con Nicholas.

"Ci siamo chiariti", assicura Giovanni. E aggiunge: "Essendo abituato alla danza sportiva, vivo molto la competizione". Riguardo alle dichiarazioni che hanno ferito Nicholas, Giovanni spiega: "Non ho detto quelle cose con cattiveria, non ho nemmeno pensato alle conseguenze".

Nicholas invece aggiunge: "Abbiamo avuto tanti momenti difficili nella scuola e Giovanni c'è sempre stato. Quando è successa quella cosa, non riuscivo a mandarla giù però sapevo che dovevo restare concentrato sul mio percorso". Alla fine dell'esperienza ad Amici, Nicholas ha voluto però tendere un ramoscello d'ulivo a Giovanni: "Quando sono stato eliminato, il mio pensiero è andato a lui perché è stato un compagno per me nella scuola".