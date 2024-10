Un volto molto amato della serie Endless Love arriva per la prima volta in Italia per raccontarsi nello studio di Verissimo.

Neşe Baykent, volto di Vildan, sarà ospite di Verissimo nel weekend del 5 e 6 ottobre. In compagnia di Silvia Toffanin, l'attrice parlerà della sua vita privata e della sua carriera.

Nata a Smirne il 6 aprile 1974, Neşe Baykent è un'attrice di teatro e di televisione e ha lavorato in diverse serie di successo.

In Endless Love, Vildan è la madre di Nihan e di Ozan e sorella di Leyla. Tra le due sorelle non corre buon sangue perché il marito di Vildan era fidanzato con Leyla in passato.