Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, i 6 mesi della figlia Ginevra: "Ci hai cambiato la vita in meglio"

Instagram @natyparagoni

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno festeggiato il sesto complimese della figlia Ginevra dedicandole dolci parole sui social.

L’influencer ha condiviso su Instagram alcuni teneri scatti con il compagno e la primogenita, a corredo dei quali, aggiungendo tanti cuori, ha scritto: “Sono poche dieci foto per raccontare quanto ti amiamo, quanto ci hai cambiato la vita in meglio e quanto siamo felici di avere una bimba così meravigliosa. Sei il nostro amore più grande”

“Oggi fai 6 mesi, e tutto ciò per me è ancora surreale. Sto piangendo mentre scrivo queste parole, come al solito quando penso a te. Ti amo Ginny”, ha aggiunto Natalia Paragoni, e Andrea Zelletta, aggiungendo altri cuori, ha commentato: “Vi amo”.

L’influencer ha poi raccontato nelle sue storie su Instagram di doversi separare per qualche giorno dalla figlia: “Io e Andrea stiamo partendo per lavoro e ieri sera ho portato Ginevra a casa dei miei genitori. Non la vedrò per qualche giorno e quando l’ho dovuta salutare mi sono messa a piangere come al solito. Mi mancherà”.

Natalia ha poi parlato dello svezzamento della primogenita: “Qualche giorno fa ero a Londra e in mia assenza Andrea le ha dato la prima pappa. Non è stato facile, ha tentato in tutti i modi di farla mangiare ma non le è piaciuta per niente e ha pianto continuamente”.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, le emozioni di essere genitori condivise a Verissimo

Insieme dal 2019, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori di Ginevra il 20 luglio del 2023: "Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo", aveva scritto il dj alla compagna.

La coppia aveva parlato a Verissimo della nascita della figlia: "Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti. L'arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto. Ho avuto un attimo di vuoto e piangevo tantissimo. Alcune volte avevo paura di lasciarla ad altre persone, altre, invece, avevo come un rifiuto verso di lei, perché temevo di poterle fare male”, aveva raccontato l’influencer, confermando di aver sofferto di Baby blues.

Natalia aveva detto di essere riuscita a superare quel momento con l'aiuto del compagno Andrea Zelletta e della mamma: "Per fortuna c'erano loro. Mia mamma mi ha dato la scossa giusta".

Il dj, invece, aveva raccontato di aver assistito al parto: "Ho assistito a tutto ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, unica. Ho tagliato anche il cordone ombelicale. Per Natalia è stata tosta, ma è finita con un'esplosione d'amore".