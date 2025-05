Mahmood con la maglietta del Napoli al concerto al Palapartenope

Alla vigilia della partita decisiva per lo scudetto, Mahmood ha sorpreso i fan indossando la maglia del Napoli. È accaduto durante il concerto del cantante, 32 anni, al Palapartenope: sulla maglietta il nome Mahmood e il numero 10.

Il gesto, anche in vista dell'importante incontro sportivo di questa sera, 23 maggio, è stato accolto da uno scroscio di applausi. Mahmood si è poi seduto al pianoforte con la maglia addosso e ha continuato lo spettacolo, dicendo: “E ora chi mi ammazza!”. Il video è diventato virale sui social ed è stato condiviso dallo stesso cantante su Instagram.

Napoli e Inter si giocano lo scudetto all’ultimo turno di campionato, giocando in contemporanea, alle 20.45, rispettivamente contro il Cagliari e il Como. Il Napoli, primo in classifica a un punto di vantaggio dall’Inter, è il favorito e in città tutto sembrerebbe già pronto per i festeggiamenti.