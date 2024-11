Namite Selvaggi

Namite Selvaggi è la vincitrice della seconda edizione di Io Canto Generation. L'ultima puntata del talent show condotto da Gerry Scotti è andata in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5.

La vincitrice di Io Canto Generation 2024 si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e, grazie a R101, avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover.

"Namite, nella lingua della tribù di mia madre, vuol dire vittoria. Penso che anche in Tanzania siano tutti molto contenti", racconta Namite dopo la vittoria. “Mi ci è voluto un po’ prima di realizzare tutto quanto. Grazie a questa avventura mi sono portata dietro un bagaglio che sono riuscita ad arricchire in questo viaggio".

Per Namite, il supporto della famiglia è stato fondamentale: "I miei genitori quando cantavo sono sempre stati partecipi e li guardavo sempre perché mi davano tantissima forza. Quando vedevo mia madre commuoversi ero veramente contenta, perché quella era l’emozione che provavo io, ma io dovevo cantare, quindi lei faceva per me."

Sulla vittoria, infine, aggiunge: “Penso di aver vinto Io Canto Generation perché ho preso tutte le cose che mi hanno insegnato, le ho messe insieme e ho dato del mio meglio. Mi sono sentita veramente a casa qua, più che in una competizione”.

Chi è Namite Selvaggi, la vincitrice di Io Canto Generation 2024

Namite Selvaggi è nata in Tanzania da padre italiano e vive a Terracina.

Nel corso della puntata finale, la vincitrice di Io Canto Generation 2024 ha lasciato senza parole il pubblico e i vocal coach in studio cantando Stand up for love e When you believe con Benedetta Caretta, Halo di Beyoncé e Greatest love of all di Whitney Houston.