Murat Ünalmış svela a Verissimo il nome del figlio, nato lo scorso aprile dal matrimonio con Nutiye Akar: "Si chiama Selim".

Della vita da papà, l'attore turco, che interpreta Gülcemal ne La rosa della vendetta, dice: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione".

Parlando del figlio: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".