Murat Ünalmış, la nuova foto con il figlio

Murat Ünalmış tiene in braccio il suo primo figlio, nato ad aprile (instagram_@mrtunlms)

Murat Ünalmış, attore turco conosciuto in Italia per aver vestito i panni di Demir Yaman in Terra amara e attualmente di nuovo su Canale 5 nel ruolo di Gulcemal nella fiction La rosa della vendetta, ha condiviso sui social un nuovo scatto in cui tiene in braccio il figlio, nato lo scorso aprile. "Non dovremmo pubblicare una foto con il mio caro figlio di tanto in tanto?", ha scherzato Murat nella didascalia a corredo della foto, che in poco tempo ha guadagnato una pioggia di like e di commenti.

Non è la prima volta che l'attore condivide sui social momenti di grande tenerezza insieme al figlio. "Anche se la vita scorre così velocemente, non c'è niente di più prezioso di alcuni bei ricordi con i tuoi cari", aveva scritto a luglio, pubblicando una serie di fotografie in cui compariva anche la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar), che ha sposato a settembre 2023. .

Mentre per celebrare la festa del papà, Murat Ünalmış aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva insieme a suo padre e a suo figlio. "Mio padre, mio figlio ed io durante la mia prima festa del papà - aveva commentato in quella circostanza - Grazie a Dio per questo giorno, è una sensazione meravigliosa".

Ospite a Verissimo nel giugno del 2024, Murat Ünalmış aveva dato la notizia che sarebbe diventato papà: "Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio. Sto per diventare papà".