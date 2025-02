"La nostra prospettiva sulla vita". Queste parole accompagnano un dolce scatto che Murat Ünalmış ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Nella foto, vediamo l'attore turco di Terra Amara e La rosa della vendetta ridere mentre tiene in braccio il figlio Selim.

Il primo figlio di Murat Ünalmış è nato nell'aprile del 2024 dall'amore con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar).

Murat Ünalmış parla del figlio Selim a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, l'attore turco aveva raccontato la sua nuova vita da papà: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione".

"È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo", aveva aggiunto Murat.