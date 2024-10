Murat Ünalmış, gli auguri per il compleanno del papà

L'attore turco, Demir in Terra amara e Gulcemal in La rosa della vendetta, condivide una foto del padre che compie 77 anni

Murat Ünalmış condivide sul suo account Instagram uno scatto di suo padre Selim che ha compiuto 77 anni il 29 ottobre. Nello stesso giorno cade anche un importante avvenimento per il Paese d'origine dell'attore che interpreta Demir in Terra amara e Gulcemal in La rosa della vendetta, la Turchia. "Nel 101° anniversario della nostra Repubblica, ricordo tutti i nostri antenati che hanno lavorato per questa patria con rispetto e misericordia - scrive Murat Ünalmış nella didascalia del post sui social - Buon 77° compleanno del mio caro padre e 101° anniversario della nostra Repubblica".

Murat Ünalmış ha deciso di chiamare suo figlio, nato lo scorso aprile, proprio Selim. Lo ha svelato a Verissimo, dove ha parlato anche del piccolo: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".

Lo scorso aprile l'attore aveva annunciato, con uno scatto sui social, la nascita del suo primogenito, avuto con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar), che ha sposato a settembre 2023.