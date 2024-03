Mr. Rain e il messaggio di "Due altalene": "A Sanremo dietro le quinte esplodevo in lacrime"

Mr. Rain racconta a Verissimo com'è nato il suo brano Due altalene, portato all'ultimo Festival di Sanremo.

"Con Due altalene racconto per la prima volta un'esperienza che non ho vissuto in prima persona", afferma il cantante. E spiega: "Dopo Supereroi, è successa una cosa incredibile: le persone hanno iniziato a raccontarmi le loro storie per spiegarmi coma la mia musica li avesse aiutati in momento difficili".

È così che Mattia Balardi - questo il vero nome di Mr. Rain - è venuto a conoscenza di una storia molto dolorosa: "Tutto nasce da questo genitore che ha perso due figli. La sua storia mi ha spezzato il cuore in cento miliardi di pezzi. Poi al suo racconto si sono aggiunte decine, centinaia di altre storie. Ci ho messo mesi a scrivere Due altalene".

Mr. Rain - che ha partecipato a Sanremo nel 2023 con Supereroi - non aveva intenzione di tornare al Festival per il secondo anno consecutivo: "Due altalene è stato l'unico motivo per cui ho pensato di tornare a Sanremo: volevo raccontare tutte queste storie".

Per questo per Mattia Balardi è stato un Festival intenso e anche molto difficile emotivamente: "Faccio davvero fatica a cantare Due altalene. Anche a Sanremo, dopo aver cantato, dietro le quinte esplodevo in lacrime".