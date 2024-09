Non solo star del cinema, come ogni anno sul red carpet del Festival di Venezia hanno sfilato anche modelli e influencer: da Valentina Ferragni a Clizia Incorvaia. Giulia Salemi ha mostrato sul red carpet il suo bellissimo pancione. Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato il primo red carpet da marito e moglie.

Sfilata di coppia anche per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. E per Marco Fantini e Beatrice Valli.

Nel video sopra, gli influencer sul red carpet del Festival di Venezia.