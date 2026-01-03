Moreno Torricelli, 55 anni, ricorda a Verissimo la moglie Barbara, scomparsa nel 2010 a causa di una leucemia. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Alessio, Arianna e Aurora. Oggi l'ex calciatore della Juventus è anche nonno del piccolo Noa.

"Con Barbara siamo cresciuti insieme, ci siamo conosciuti a 15 anni, lei lavorava con mia cugina - racconta Moreno Torricelli - Ci siamo sposati a 23 anni, dopo il mio primo anno in serie A. Poi sono arrivati tre figli".

L'ex sportivo continua: "Quando ho finito la carriera di giocatore Barbara si è ammalata, sono stati 9 mesi di calvario. Era il periodo di Natale, Barbara non stava bene, aveva sempre qualche linea di febbre. Siamo partiti per qualche giorno di vacanza in montagna e quando siamo rientrati è andata al pronto soccorso. Da lì la diagnosi di leucemia ed è stata subito ricoverata. Fin dall'inizio il dottore ci ha detto che si trattava di una delle forme peggiori. In quel momento ho deciso di non dirlo né ai familiari di Barbara né ai nostri figli per non far perdere loro la speranza".

A proposito di Alessio, Arianna e Aurora, Moreno Torricelli aggiunge: "I figli sono ciò che Barbara mi ha lasciato e che mi ha dato la forza di andare avanti. È stato difficile perché la famiglia è donna. Ai miei figli è capitata la cosa peggiore che potesse capitare loro, però insieme ce l'abbiamo fatta".

Oggi Moreno Torricelli ha ritrovato l'amore al fianco della nuova compagna Lucia: "Lucia è una ragazza splendida, ci ha accettati tutti e 4 per quello che siamo. Mi ha dato quella voglia di tornare a condividere la vita dopo la tragedia di mia moglie. Lucia mi ha fatto ribattere il cuore. Mi ha dato la voglia di continuare a pensare al domani".