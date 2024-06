Monica Bellucci e il tempo che passa: "Occorre far pace con il proprio riflesso"

"Bisogna accettare il tempo che passa": l'attrice, di quasi 60 anni, si è raccontata a cuore aperto in un'intervista

Monica Bellucci si è raccontata in un'intervista a Marie Claire France, e l'attrice, che a settembre festeggerà il suo 60esimo compleanno, ha parlato anche del suo rapporto con l'età che avanza.

"Bisogna accettare il tempo che passa e far pace con il proprio riflesso, abituarsi al proprio volto allo specchio e sapere che non è più quello di quando eri giovane. Occorre far pace con tutto questo", ha spiegato l'attrice.

Monica Bellucci ha poi parlato anche della sua carriera: "Per quanto riguarda il mio lavoro di attrice, se guardiamo al passato la carriera di una donna terminava dopo i 40 anni, oggi, invece, vengono proposte storie per donne mature e ciò significa che le donne sono rappresentate sullo schermo e che non si tratta soltanto di sfoggiare bellezza e giovinezza”.

"A me, infatti, vengono proposti ruoli molto interessanti e adatti a una donna della mia età. A volte sapere di essere un'attrice che si cala bene nel personaggio senza doversi preoccupare dell'aspetto fisico ti dà nuova energia: la bellezza spesso, infatti, può anche essere un'arma a doppio taglio e creare una maschera che rischia di intrappolarti", ha aggiunto Monica Bellucci.

Monica Bellucci si racconta a Verissimo

Monica Bellucci si era raccontata a Verissimo, ripercorrendo la sua carriera e le sue origini.

"Quando vengo in Italia vado sempre dalla mia famiglia in Umbria e poi a Roma, dove ho casa e dove, per mia scelta, sono nate le mie figlie", aveva raccontato l'attrice umbra, che con l'ex marito Vincent Cassel ha avuto due figlie, Deva (2004) e Léonie (2010).

"Sono molto legata alla mia terra, e nonostante viva in Francia da molti anni, con le mie figlie parliamo italiano", aveva aggiunto Monica Bellucci.