Miriam Leone festeggia il primo mese del piccolo Orlando Leone Carullo, nato il 29 dicembre 2023. " È passato solo un mese da quando sei arrivato, ma per trovare queste foto del giorno prima e del giorno stesso ho dovuto scorrere la galleria fotografica a lungo…mi hai riempito il cuore e l'album preferiti del telefono", scrive l'attrice sui social, a corredo di alcuni scatti. "Un mese di amore travolgente", aggiunge ancora, ottenendo in poche ore numerosi commenti di auguri da amici e fan. Era stata la stessa attrice, attraverso uno scatto su Instagram, ad annunciare la nascita del primogenito con il marito Paolo Carullo. "Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino... Orlando Leone Carullo", aveva scritto manifestando la felicità per il lieto evento.

Miriam Leone e Paolo Carullo, dalle nozze all'attesa del primo figlio

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono uniti in matrimonio il 18 settembre del 2021, dopo circa due anni di fidanzamento. Le nozze sono state celebrate nel Santuario di Santa Maria La Nova, a Scicli, in provincia di Ragusa: "Una felicità indescrivibile", aveva scritto l'attrice sui social. Miriam Leone aveva annunciato la gravidanza all'inizio di agosto 2023: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", raccontava la modella siciliana in un'intervista a Vanity Fair, spiegando di essersi resa conto della gravidanza ancora prima del test, attraverso alcune foto che le avevano scattato.

Miriam Leone: "Con la gravidanza sto nascendo anche io"

“Oggi mi sento una nuova me. E, in questo inizio di gestazione, sto nascendo anche io. Sono contenta di avere l'opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato", aveva aggiunto Miriam Leone, che prima della nascita di Orlando aveva condiviso sui social diversi scatti con il pancione. Miriam Leone aveva spiegato in un'intervista a Grazia la sua scelta di non rivelare il sesso del nascituro: "Ti chiedono sempre due cose: il sesso e il nome, ma in una vita dove si condivide già tanto, io e mio marito Paolo Carullo abbiamo deciso di dirlo alla nascita", aveva raccontato l'attrice, che aveva parlato anche del momento in cui ha scoperto di essere incinta.

Miriam Leone e l'amore per Paolo Carullo condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Miriam Leone aveva parlato del matrimonio con Paolo Carullo e della loro storia d'amore.

"La vita è imprevedibile, perché non sentivo l'esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio marito, ho detto: Con lui sì", aveva detto l'attrice di 38 anni, che aveva raccontato a Silvia Toffanin anche il primo incontro con il manager e musicista di 43 anni.

"Lui è siciliano come me, ma ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Lui lavora e vive a Milano, quindi mi sono trasferita qui. È una bellissima città, anche se mi manca la mia terra, il mare, la vita semplice che facevo in Sicilia", aveva spiegato Miriam Leone.

