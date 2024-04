Miriam Leone, il primo compleanno da mamma: "Benvenuta a questa Vita Nova"

L’attrice, che a dicembre ha accolto il primo figlio, ringrazia gli amici e i fan per gli auguri di compleanno: "Questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste"

Miriam Leone compie 39 anni, ma per lei è anche il primo compleanno da mamma: lo scorso 29 dicembre, infatti, è nato il figlio Orlando avuto con il marito Paolo Carullo. Con un post sui social, ci tiene a ringraziare tutti coloro che l'hanno festeggiata: "Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa. Vi abbraccio tutti!".

L'attrice, che per l'occasione ha imbandito un ricco buffet, ha invitato alcuni amici. I momenti li ha condivisi in un carosello di Instagram, dove sono presenti anche i piedini del piccolo Orlando, a testimoniare la nuova vita iniziata con la maternità: "Benvenuta a questa Vita Nova, questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste", commenta Leone.

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati il 18 settembre 2021 dopo una storia di circa due anni. Ora, dopo il matrimonio, il loro amore è stato incoronato dall'arrivo di Orlando.

Nel video sotto, la storia di Miriam Leone.