Dopo la vittoria al Grande Fratello, arriva la prima foto di Perla Vatiero insieme a Mirko Brunetti. A pubblicarla è stato lo stesso ex inquilino del reality. "Normalità", ha scritto Mirko, condividendo nelle storie su Instagram il primo scatto di coppia.

Insieme da quattro anno, Mirko, 27 anni, e Perla, 26 anni, avevano interrotto la loro relazione a Temptation Island, da cui erano usciti separati. Mirko aveva iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, Perla invece aveva iniziato una frequentazione con il tentatore Igor.

Mirko e Perla si erano poi ritrovati nella Casa del Grande Fratello: lei era entrata da single, lui aveva chiuso la relazione con Greta nel corso del reality, di cui la stessa Greta è diventata una delle protagoniste.

Dopo diversi chiarimenti, Mirko e Perla hanno avuto modo di riavvicinarsi. Il giovane imprenditore ha preso la decisione di riaprire il suo cuore all'ex fidanzata una volta uscito dal Grande Fratello.

"Ho sempre avuto un legame profondo con lei, ma pensavo che non potevamo più stare insieme a livello caratteriale. Quando è entrata nella Casa, l'ho vista invece diversa: più matura, più dolce. Lì sono andato in confusione anche nella storia con Greta. Poi quando ho visto che mi ascoltava, come io ho sempre ascoltato lei in questi anni, ho voluto seguire il cuore", aveva spiegato Mirko a Verissimo.