Michelle Obama, la dedica al marito Barack: "Buon compleanno all'amore della mia vita"

Michelle Obama ha condiviso sui social una dolce dedica al marito Barack Obama, che il 4 agosto ha compiuto 63 anni. "Buon compleanno all'amore della mia vita! Ecco come resistere a tutte le tempeste della vita e spostare le montagne insieme", ha scritto l’ex first lady su Instagram, aggiungendo un cuore a corredo di una foto con il marito.

Barack e Michelle Obama, la storia d'amore

Barack e Michelle si sono conosciuti nel 1989, durante un pranzo di lavoro, sono convolati a nozze il 3 ottobre del 1992 e hanno coronato il loro amore con la nascita di due figlie: Malia e Sasha.

Nei 32 anni insieme, non sono mancati momenti difficili. Nel corso di una puntata del suo podcast, l'ex first lady aveva svelato: "Ci sono stati momenti di tensione con mio marito, ma non ho mai pensato di mollare tutto. Il nostro legame è molto forte. E se avessi rinunciato, se mi fossi allontanata in quei tempi difficili, allora mi sarei persa tutta la bellezza del nostro rapporto".

Barack Obama, invece, nel 2020 in un'intervista a People aveva parlato di alcune difficoltà incontrate nel suo matrimonio con la moglie: "Michelle è più rilassata e felice da quando ho lasciato il mio incarico alla Casa Bianca. Questo ci ha permesso di godere del grande amore che deriva da un matrimonio così lungo. Oggi il nostro amore è profondo".