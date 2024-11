Michelle Hunziker, il tatuaggio con la figlia Aurora: “Amare senza soffrire”

Instagram: @therealhunzigram

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono tatuate sulla pelle un messaggio speciale: “Liebe ohne Leiden” (in tedesco, “Amare senza soffrire”). Il tatuaggio, identico per entrambe, rappresenta un augurio d’amore che madre e figlia si sono scambiate, come spiegato da Michelle in un post su Instagram.

Nella foto condivisa sui social, Michelle mostra la schiena, dove il tatuaggio è stato realizzato appena sotto il collo, mentre il braccio di Aurora appare in primo piano, con la stessa scritta sull’avambraccio. Nel post, Michelle dedica alla figlia queste parole: "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un plus nella vita...Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner. Liebe ohne Leiden. Un augurio d’amore di una mamma per sua figlia (che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà). Ti amo”.

Aurora Ramazzotti, oggi mamma di Cesare, il figlio avuto con il compagno Goffredo Cerza, è nata dall'amore tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti. I due, dopo la separazione avvenuta nel 2002, hanno costruito un rapporto di rispetto e complicità. "È bello ritrovarsi, riunirsi, stare insieme in grande amicizia. Fa bene a tutta la nostra famiglia", aveva dichiarato Michelle a Verissimo nel 2021.