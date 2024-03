Michelle Hunziker ricorda Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti: "Mi ha accolta come una figlia"

Michelle Hunziker ricorda a Verissimo Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti, scomparso di recente.

"Rodolfo mi ha accolta come una figlia quando avevo 19 anni nella mia famiglia romana, che è sempre rimasta la mia seconda famiglia", racconta Michelle Hunziker. Riguardo alla scomparsa del papà del suo ex marito Eros Ramazzotti: "Non ce lo aspettavamo. Ora è un angelo in più che ci guarda".

Michelle Hunziker ha perso il papà nel 2021: "Conosco il dolore di Eros. È qualcosa a cui non siamo mai pronti. La morte è un concetto molto difficile da elaborare. Io ho capito che l'unica maniera per vivere il lutto è attraverso l'amore. L'unica cosa che può farti superare il dolore è pensare alla persona con amore".

Infine la conduttrice dedica un pensiero al suo ex marito e al suo papà: "Saluto Rodolfo, gli voglio tanto tanto bene. E voglio tanto tanto bene anche a Eros".