Mercedesz Henger ricorda in lacrime il papà Riccardo Schicchi: "Quando penso a lui, mi sento una bambina"

Mercedesz Henger ricorda a Verissimo il papà Riccardo Schicchi, scomparso nel 2012. "Mi manca. Quando penso a lui, mi sento ancora una bambina", dice Mercedesz in lacrime. "Spesso penso che se fosse qui, in molte occasioni, mi difenderebbe. Mi manca per la guida e il punto di riferimento che era nella mia vita. In tutto quello che decidevo di fare lui mi aiutava", aggiunge la figlia che Eva Henger ha avuto prima di conoscere Riccardo Schicchi, ma che è stata cresciuta e profondamente amata dal fotografo e regista. Mercedesz Henger ha scoperto che Riccardo Schicchi non era il padre biologico all'età di 17 anni: "Stavamo festeggiando il mio compleanno quando mia mamma ha deciso di dirmelo. Non me lo aspettavo, ma dentro di me un pochino lo sapevo. Era come se non volessi ammetterlo nemmeno a me stessa, ma a quel punto dovevo accettarlo".

Di Riccardo Schicchi come papà, Mercedesz Henger, 33 anni, ricorda: "Era giocoso, generoso, molto presente. Non mi ha mai fatto mancare niente". Da bambina, Mercedesz Henger ha subito bullismo a causa del lavoro del suoi genitori nel mondo dell'hard: "Mio padre me ne ha sempre parlato con molta leggerezza, ma un giorno un compagno di scuola mi fece capire che il loro lavoro non era considerato normale. Io non ho mai dato colpa a loro, ma combattere contro i pregiudizi è stato difficile. Ho dovuto imparare a farlo".

Nonostante un forte legame con la mamma, Mercedesz ed Eva Henger non hanno parlato per due anni a causa di alcune incomprensioni: "Abbiamo due caratteri che ci portano a scontrarci. Una volta, durante una lite, è successo qualcosa per cui pretendevo delle scuse da parte di mia mamma. Queste scuse sono arrivate dopo due anni. Ci sono stata malissimo, ma sono rimasta ferma nella mia posizione. Anche se è passato tanto tempo, ne siamo uscite più forti di prima".