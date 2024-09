Melisa Asli Pamuk, chi è Asu di Endless Love

Scopriamo chi è l'attrice turca, famosa per il ruolo di Asu nella soap opera Endless Love, che sarà ospite a Verissimo

Melisa Asli Pamuk, l'attrice turca che interpreta Asu nella soap opera Endless Love (Kara Sevda), sarà ospite a Verissimo sabato 21 settembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Melisa Aslı Pamuk è nata nel 1991 ad Haarlem nei Paesi Bassi, da una famiglia originaria della Turchia. Dopo aver iniziato a lavorare come modella, a 19 anni si trasferisce in Turchia e nel 2011 vince il concorso Miss Turchia. Da quel momento ha inizio la sua carriera da attrice. Ha debuttato nella serie Yer Gök Aşk e nel 2015 riscuote un grande successo grazie alla soap opera Endless Love (Kara Sevda). A maggio del 2024 ha sposato a Parigi Yusuf Yazıcı, centrocampista della nazionale Turca. Melisa Asli Pamuk e Yusuf Yazıcı sono in attesa di un bambino.

Nel video sopra, scopriamo chi è Asu di Endless Love.