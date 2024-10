Melis Sezen, chi è Deva de "La rosa della vendetta"

Scopriamo chi è l'attrice turca, famosa per il ruolo di Deva nella soap opera La rosa della vendetta, che sarà ospite a Verissimo

Melis Sezen, l'attrice turca che interpreta Deva nella soap opera La rosa della vendetta, sarà ospite a Verissimo sabato 19 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5.

Melis Sezen è nata il 2 gennaio 1997 a Silivri, in provincia di Istanbul, in una famiglia di imprenditori di origini greche, albanesi e macedoni. Intraprende la carriera di attrice all'età di 12 anni, quando inizia a recitare nei primi spettacoli a teatro. Oltre alla recitazione, Melis porta avanti anche gli studi universitari, fino a laurearsi in media e arti visive dell'Università di Koç. Oltre al turco, parla fluentemente anche l'inglese.

Credito: AGF

La carriera di Melis Sezen ha una svolta nel 2016, anno in cui inizia a prendere parte a numerose serie tv, che la porteranno fino al ruolo di Deva in La rosa della vendetta, dove recita al fianco di Murat Ünalmış.

Nel video sopra, scopriamo chi è Deva de La rosa della vendetta.