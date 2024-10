Melis Sezen: "Ho il cuore pieno d'amore"

Melis Sezen lascia intendere a Verissimo di avere il cuore impegnato. Parlando dell'amore oggi, l'attrice turca, che interpreta Deva ne La rosa della vendetta, dice: "L'amore è un sentimento meraviglioso, sono una fan dell'amore, è bello innamorarsi ed essere amati. Ho il cuore pieno d'amore".

Melis Sezen non ha voluto però rivelare dettagli sull'identità del presunto fidanzato: "Sono molto riservata, non amo parlare d'amore. L'amore è un sentimento molto speciale e voglio che rimanga tale".

Per quanto riguarda i sogni per il futuro: "Tutto quello che voglio dalla vita è aprire il mio cuore sempre di più. Non voglio precludermi le possibilità che la vita mi offre".