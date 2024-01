L'intervista 06 gennaio 2024

Melike Ipek Yalova contro la violenza sulle donne: "Il mio pensiero va alla famiglia di Giulia Cecchettin"

L'attrice turca, che interpreta Mujgan in Terra amara, lancia a Verissimo un messaggio contro la violenza sulle donne e ricorda Giulia Cecchettin: "Non riesco a non pensare alla sua famiglia"