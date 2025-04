Meghan Markle: “Ho sofferto di preeclampsia post-partum”

Meghan Markle, 43 anni, ha rivelato di aver sofferto di preeclampsia post partum, nel primo episodio del suo podcast Confessions of a Female Founder with Meghan. La Duchessa di Sussex è sposata con il principe Harry, 40 anni, con cui ha due figli Archie e Lilibet, di 5 e 3 anni. Meghan ha parlato di preeclampsia post partum insieme a Whitney Wolfe Herd, fondatrice del sito d'incontri Bumble, senza specificare se abbia sofferto di questa rara condizione dopo il primo o dopo il secondo parto.

"Abbiamo vissuto esperienze molto simili", ha detto la duchessa, "anche se all'epoca non ci conoscevamo, nel periodo dopo il parto, e abbiamo avuto entrambe la preeclampsia post partum". Le due hanno poi spiegato che si tratta di una rara e spaventosa condizione di cui nessuno si accorge. "Nel silenzio, cerchi comunque di esserci per gli altri. E nel silenzio, cerchi soprattutto di esserci per i tuoi figli, ma quelle sono situazioni mediche davvero serie", ha spiegato Meghan Markle. E Whitney Wolfe Herd ha precisato: "Parliamo di vita o di morte".

Si tratta di una condizione causata dalla pressione alta, che può colpire le madri fino a sei settimane dopo il parto. Se non viene curata è pericolosa e chi ne è affetto rischia ictus, danni cerebrali e convulsioni, si legge nell'articolo dell'NBC news che riporta la chiacchierata tra Meghan Markle e Whitney Wolfe Herd. Nello stesso articolo viene spiegato che la preeclampsia post partum è diversa rispetto alla preeclampsia che colpisce le donne durante la gravidanza e che le due condizioni non sono collegate: chi non l'ha sviluppata durante la gravidanza, può svilupparla dopo.

Herd ha poi fatto un accenno a quando Meghan aveva partorito Archie e lo aveva presentato al mondo, spiegando: "Io stavo per diventare, o ero appena diventata mamma, e pensavo: Oh mio Dio, come fa questa donna a farlo? Come fa a mettersi i tacchi e andare a presentare il bambino con quel bellissimo vestito davanti al mondo intero? Io a malapena riuscivo ad aprire in vestaglia la porta al fattorino".

La storia d'amore tra Meghan Markle e il principe Harry