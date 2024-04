I Me contro Te prossimi alle nozze: "Ormai la data è vicina"

foto Instagram

"La data è ormai prossima, avremmo preferito farlo prima ma abbiamo avuto troppi progetti che si sono sovrapposti e desideriamo celebrare il nostro matrimonio nel modo migliore, con i nostri fan". I Me contro Te si sposano. Sofia Scalia e Luigi Calagna annunciano in un'intervista al Corriere della Sera che il fatidico sì è alle porte.

La proposta di matrimonio dei Me contro Te era arrivata nell'ottobre del 2021: "Stiamo cominciando a metterci seriamente all'opera. Non avevamo idea che dopo una proposta di matrimonio la gente si aspetti che ci si sposi subito, pensavamo di avere più tempo", spiegano Sofì e Luì.

Me contro Te: le origini e i film al cinema

La loro è non solo una storia d'amore: quella dei Me contro Te è anche una storia di grande successo, che in dieci anni è riuscita a conquistare i cuori dei più giovani: "Questi dieci anni hanno cambiato tutto. Siamo estremamente felici, mai avremmo immaginato nemmeno la metà di tutto questo quando abbiamo cominciato, è davvero straordinario. In un certo senso, siamo un po' gli equivalenti di Cristina D'Avena per la nostra generazione, per l'impatto che ancora oggi ha su i nostri genitori: magari un giorno saremo noi a rivestire quel ruolo per gli adulti di domani. Ci riconosciamo anche in chi, nel passato, non si è limitato solo all'intrattenimento, cantando, recitando, come Celentano. Ci identifichiamo in quegli artisti poliedrici".

Sofia Scalia, 26 anni, e Luigi Calagna, 31 anni, hanno iniziato la loro avventura pubblicando alcuni video su YouTube: "Per noi nulla è stato facile: siamo partiti da zero, da un piccolo paesino in Sicilia dove quasi nessuno sapeva cos'era YouTube. Abbiamo costruito con determinazione e sacrificio ciò che abbiamo oggi, e poiché siamo stati tra i pionieri, abbiamo imparato molte cose sulla nostra pelle: l'ostacolo è sempre dietro l'angolo".

Adesso, però, il loro successo li ha condotti anche sul grande schermo, dove si stanno preparando per il loro sesto film: "Ci sentiamo a nostro agio lì, siamo abituati a stare davanti alla telecamera dopo più di 4.000 video. Il primo giugno uscirà nelle sale Operazione spie, sesto film della nostra serie. Ma amiamo anche gli spettacoli dal vivo, che ci permettono di incontrare il pubblico: è la cosa che ci emoziona di più".

I Me contro Te si sposano e coinvolgono i fan nel matrimonio

La coppia ha ora un altro grande impegno: la preparazione del matrimonio, che verrà celebrato a breve e condiviso con tutti i fan: "Non sentiamo alcuna pressione. Condividere l'avventura dei Me contro Te ha rafforzato il nostro legame. Tra di noi c'è un amore vero e autentico e finché ci sarà, resteremo insieme, ma non lo faremo certo solo per il progetto."