Mauro Icardi, la foto con Wanda Nara: "Parlando troppo si dimostra di saperne poco"

Dopo l'annuncio ufficiale della loro separazione diffuso quest'estate, Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a mostrarsi insieme sui social. Il giocatore argentino condivide su Instagram due scatti che lo ritraggono accanto alla showgirl, mentre tiene in braccio un cucciolo di bassotto arlecchino. "Adoro quando la gente dimostra quanto poco sa parlando troppo", è la didascalia scelta da Icardi per accompagnare il post pubblicato da Buenos Aires.

Wanda Nara aveva annunciato la (nuova) separazione da Mauro Icardi nel corso del programma Pomeriggio America. "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", aveva dichiarato riferendosi ai suoi gravi problemi di salute e alla separazione annunciata nel 2022, seguita da un ritorno insieme al marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi (foto Instagram)

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014. Dal loro amore sono nate due figlie: Francesca (2015) e Isabella (2016). La showgirl è mamma anche di Valentino (2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012), avuti dal precedente matrimonio con Maxi López.

Già a settembre del 2022, Wanda Nara aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Mauro Icardi, 31 anni. Ospite a Verissimo, la showgirl aveva poi spiegato: "Quando ho visto che in casa non c'era la pace di prima, ho voluto mettere un punto. Abbiamo firmato la separazione. Lui rimane comunque una persona molto importante per me".